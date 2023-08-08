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        Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:34
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        Otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı
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        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi´nde meydana geldi. A.K.´nin kontrolünü yitirdiği 46 KF 292 plakalı otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı. Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-08 16:33:13

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