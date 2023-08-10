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        Bakan Özhaseki: Yeni yapılar 4 katı geçmeyecek (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:50
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        Bakan Özhaseki: Yeni yapılar 4 katı geçmeyecek (2)
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        STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş´ta AK Parti İl Teşkilatı tarafından organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları programına katıldı. Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Özhaseki, hasarlı binalar konusunda önemli uyarılarda bulundu. 

        'ORTA HASARLI BİNALARI AĞIR HASARLI GRUBUNDA GÖRELİM VE YIKALIM'

        Bakan Mehmet Özhaseki, mevzuatta her ne kadar orta hasarlı binaların güçlendirilebileceği yer alsa da kendisinin bu binaların yıkılmasından yana olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "En çok ihtilaflı konulardan birisi, orta hasarlıların durumuyla ilgili. Orta hasarlı bina, yorulmuş bina demektir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, birçok masraf etmenize rağmen biraz güçlendirseniz de yarın bir gün tehlikeye açık bina demektir. Eğer `İlle de biz bu orta hasarlı binamızı güçlendirmek istiyoruz´ diyorsanız, raporları alın, müracaatınızı yapın, belediyeden ruhsatınızı alın devam edin. Ama bana soruyorsanız, 30 yıldır bu işlerin içinde olan, yıllarca belediye başkanlığı yapmış, ömrü bu işlerde geçen bir kardeşinize soruyorsanız, lütfen bu işe tevessül etmeyin, ağır hasarlılar grubunda görelim ve yıkalım, bizim verdiklerimizden istifade ederek sıfırdan yapın, yeniden yapın. `Yok hayır. Kanun diyor ki ben bundan istifade edeceğim arkadaş. Raporu da aldım, her türlü işi de hazırladım, belediyeden de gidiyorum uygun şekilde ruhsatımı alıyorum, güçlendireceğim.´ diyorsanız siz bilirsiniz, diyecek bir şey yok. Naçizane yine söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın da talimatı böyle, orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu bizim yükümüzü artırıyor aslında, üzerimize gelen mali yükü daha da artırıyor. Ama olsun artırsın, yeter ki bu iş bir kere yapılıyor, yapılsın ve bu işlerin içerisinde çıkalım."

        'BİR, İKİ SEFER DAHA 5-6 ŞİDDETİNDE DEPREMDE O BİNALAR YERLE YEKSAN OLUR'

        Orta hasarlı binaları güçlendirmek yerine yenisinin yapılmasının çok daha iyi olacağını ifade eden Özhaseki, "Bir kez daha söylüyorum, eğer bir kardeşiniz olarak görüyorsanız lütfen yıkın. Eğer bazıları da `Ben bunu orta hasarlı gibi gösterip yarın bir gün birilerine kiraya veririm nasıl olsa, içinde ölürse de de ölsün´ gibi bakıyorsa o da herhalde Allah´a hesap veremeyeceği bir durum arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim, ayıp olmasın. Emin olun birisinin ölümü sizin yüzünüzden olursa bunun hesabını veremezsiniz arkadaşlar. Bu binalar yorulmuş binalar, bir iki sefer daha 5-6 şiddetinde bir depremde, 1 dakika süren bir uzunlukta veya 30 saniye, 40 saniye devam ederse o binaların hepsi yerle yeksan olur. Mevzuatta böyle bir güçlendirme imkânı var, ama biz üzerimize yük geleceğini bildiğimiz halde ağır hasarlı grupta görüp lütfen değiştirin, dönüştürün, biz yardım edelim diye de söylüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-10 19:49:53

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