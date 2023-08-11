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        Uraloğlu: Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:35
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        Uraloğlu: Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz (2)
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        YOL ŞANTİYESİNDE İNCELEMELDE BULUNDU

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´nde il Koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Pazarcık ilçesine geçti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör´ün de eşlik ettiği Uraloğlu, ilk olarak Pazarcık çevre yolu şantiyesine geçerek incelemelerde bulundu. Şehir merkezinden geçen şehirlerarası trafiğin kentin dışına alınması amacıyla yapılan 10.5 kilometre uzunluğunda yolun son durumu hakkında brifing alan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, işçilerle de sohbet etti. Uraloğlu daha sonra konteyner kenti ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-11 20:35:00

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