Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde kağıt farikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının atık bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-08-25 17:34:11