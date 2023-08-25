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        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:35
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        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)
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        BAŞKAN GÜNGÖR İNCELEMELERDE BULUNDU

        Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesindeki kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye personelinden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Güngör daha sonra bir açıklama yaparak ekiplerin alevleri kontrol altına açmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti. Güngör, şunları söyledi:

        "Türkoğlu sanayimizin önemli tesislerinden KİPAŞ kâğıtçılıkta bir yangın meydana geldi. Şu an itfaiye teşkilatımız 21 araç ve 60 personelle müdahale ediyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüz de 2 helikopter ve 2 araçla yangına müdahale ediyor. Tabi tesellimiz can kaybının olmaması şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah ekiplerimiz kısa süre içerisinde yangını söndürüp soğutma çalışmalarının başlayacağını ümit ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz."

        GAZETECİLER ENGELLENDİ

        Fabrikanın güvenlik görevlileri söndürme çalışmalarını görüntülemek isteyen gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi. Kameraları elleriyle engelleyen güvenlik görevlileri, gazetecileri bölgeden uzaklaştırmak isteyip, kendilerine yönetimden bu yönde talimat geldiğini ileri sürdü. (DHA)Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-25 20:33:34

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