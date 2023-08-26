Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Nurhak ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 11.58'te meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-08-26 12:40:43