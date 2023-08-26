Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kağıt fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağıt fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla fabrikaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 21 araç sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de söndürme çalışmalarına hem arazözle hem de havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle destek verdi. Alevler, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının tekrar çıkması ihtimaline karşı ekipler iş makineleriyle karıştırdıkları kağıtlarda soğutma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-26 13:55:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Yine en çok Ruslar geldi
        Yine en çok Ruslar geldi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        TUSAŞ ile KİÜ arasında protokol imzalandı
        TUSAŞ ile KİÜ arasında protokol imzalandı
        44 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören alan, 40 yılda eski halin...
        44 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören alan, 40 yılda eski halin...
        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)
        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın (2)
        Osmaniye'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Kahramanmaraş'ta de...
        Osmaniye'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Kahramanmaraş'ta de...