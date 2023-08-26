Kağıt fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla fabrikaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 21 araç sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de söndürme çalışmalarına hem arazözle hem de havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle destek verdi. Alevler, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının tekrar çıkması ihtimaline karşı ekipler iş makineleriyle karıştırdıkları kağıtlarda soğutma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-08-26 13:55:49