Depremin merkez üssü Elbistan'da belediye atölye kurdu; 45 kişi işbaşı yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da belediyenin kurduğu tekstil atölyesinde 45 kişi, işbaşı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci merkez üssü Elbistan'da yaraların sarılması ve hayatın normalleşmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' çerçevesinde 22 Haziran'da imzaları atılan Elbistan Belediyesi tekstil atölyesinde 45 kişi, işbaşı yaptı. Bakanlığın 3 milyon TL hibe desteğinde bulunduğu 10 milyon TL'lik yatırımla Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan atölyedeki ilk iş gününde, Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz de çalışanların heyecanına ortak oldu.

'10 MİLYON LİRA KAPASİTESİNE ÇIKARACAĞIZ'

Çalışanlar ile bir araya gelip, sohbet eden Gürbüz, depremin ilçede çok büyük bir yıkıma yol açtığını belirtti. Gürbüz, yıkımın evler ile birlikte işletmeleri ve iş yerlerini yıktığını, birçok insanın istihdam sorunu yaşadığını vurguladı. Belediye olarak harekete geçip, tekstil atölyesi kurduklarını ifade eden Gürbüz, "Sanayi Bakanlığımız, fabrikamıza 3 milyon lira hibe desteğinde bulundu ve biz de bunu 10 milyon lira kapasitesine çıkaracağız. Yapılması gereken çok büyük işler var; ama öncelikle vatandaşlarımızın ekonomik değerlerinin iyileştirilmesi dedik. Bugün 45 civarında çalışanımız var, 220 kişi kapasiteli fabrikamız ve ilk işimizi de İstanbul'dan aldık. Bir yatırımcı kardeşimiz adına üretim yapacağız. Kendi markamız için de patent müracaatlarında bulunduk, kurguluyoruz ve geliştireceğiz" diye konuştu.

'ELBİSTAN'IMIZA HAYIRLI OLSUN'

Tekstil atölyesinde çeşit çeşit kıyafetler üreteceklerini anlatan Gürbüz, "Elbistan'da, şu konuda çok iddialıyız; Allah'ın izniyle hükümetimize, insanımıza ve milletimize güveniyoruz. Hükümetin desteği, milletimizin inancı, azmiyle beraber Elbistan'da ilk fabrikamızı bugün işletmeye almış olduk. Bugün bu fabrikayı açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elbistan'ımıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hem Elbistan hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Elbistan'da yeni bir marka doğuyor. Kendi markalarımız ile stantlarda yerimizi alacağız; uluslararası firmaların tedarik zincirlerinde de yer almak istiyoruz. Kesimden paketlemeye kadar burası bir kompleks halinde çalışacak. Sadece fason üretim için açılmış bir fabrika değiliz. Hem kendi markamızı oluşturuyoruz hem de uluslararası markaların tedarik zincirlerinde onlardan iş alıp, üretim yapmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK MEMMUN OLDUK'

Atölye çalışanı Ayşe Çengel, deprem sonrası işsiz kaldığını belirterek, "Depremden sonra iş yerimiz kapandı. Boştuk, işe de ihtiyacımız vardı. Böyle bir imkanı bizlere sunduğu için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizden sonraki nesillere de inşallah faydalı olacak. Elbistan'ın böyle bir iş yerine çok ihtiyacı vardı. Çok memnun olduk, çok sevindik" dedi.

Emine Kır ise arkadaşları ile birçok kıyafet diktiklerini belirterek, belediye başkanına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-08-30 11:20:32