Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)

ANNE VE KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kahramanmaraş´ta Oğuzhan Kuşat tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mislina Ölmez ile annesi Sadet Ölmez´in cenazeleri otopsinin ardından adli tıptan alınarak Şeyh Adil Camii´ne getirildi. Helallik alınması, cenaze namazlarının kılınmasının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı´na götürülen Mislina Ölmez ve annesi Sadet Ölmez, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

20 GÜN UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Öte yandan Mislina Ölmez ile Oğuzhan Kuşat´ın depremden sonra birlikte kaçtıkları, ailelerinin izin vermesiyle evlendikleri belirtildi. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat´ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Mislina Ölmez´in 20 Temmuz´da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek Oğuzhan Kuşat´ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine Kahramanmaraş Aile Mahkemesi´nin Kuşat hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-09-01 14:21:54