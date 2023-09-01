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        Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:23
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        Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)
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        ANNE VE KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİ

        Kahramanmaraş´ta Oğuzhan Kuşat tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mislina Ölmez ile annesi Sadet Ölmez´in cenazeleri otopsinin ardından adli tıptan alınarak Şeyh Adil Camii´ne getirildi. Helallik alınması, cenaze namazlarının kılınmasının ardından  Kapıçam Şehir Mezarlığı´na götürülen Mislina Ölmez ve annesi Sadet Ölmez, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

        20 GÜN UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

        Öte yandan Mislina Ölmez ile Oğuzhan Kuşat´ın depremden sonra birlikte kaçtıkları, ailelerinin izin vermesiyle evlendikleri belirtildi. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat´ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Mislina Ölmez´in 20 Temmuz´da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek Oğuzhan Kuşat´ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine Kahramanmaraş Aile Mahkemesi´nin Kuşat hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-01 14:21:54

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