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        Türk Kızılay'dan depremzede 50 bin çocuğa eğitim desteği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:46
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        Türk Kızılay'dan depremzede 50 bin çocuğa eğitim desteği
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        Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRK Kızılay, deprem bölgesindeki yaklaşık 50 bin çocuğa okul öncesi kırtasiye, burs ve maddi yardımda bulunmak için, 'Bir çocuğun eğitimi, Türkiye'nin geleceği' sloganıyla eğitim kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Genel Müdür İbrahim Altan, kampanyanın startını, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki konteyner kentte verdi.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Genel Müdür İbrahim Altan, Kızılay gönüllüleriyle birlikte Pazarcık'taki Türkiye-Kore Dostluk Köyü'ndeki konteynerlerde kalan depremzede öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Yılmaz ve beraberindekiler, depremzede öğrencilere, 'Bir çocuğun eğitimi, Türkiye'nin geleceği' kampanyası kapsamında hazırlanan ve içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantalarını hediye etti. Öğrenciler ve aileleri de Yılmaz'a teşekkür etti.

        'BAĞIŞÇILARIMIZDAN DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ'

        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, kampanyanın bağışçıların destekleriyle başlatıldığını söyledi. Konteynerde kalan 400'den fazla öğrenciye çanta dağıttıklarını ifade eden Altan, şunları söyledi:

        "Bir çocuğun eğitimi, Türkiye'nin geleceği' sloganıyla eğitim kampanyası başlatıyoruz. Eğitim kampanyamızı da Pazarcık'taki konteyner kentten başlatıyoruz. Hem bütün deprem bölgesi, hem de deprem bölgesinde kalan çocuklarımız için eğitim yardım çalışması hazırladık. Bunun içinde kırtasiye, burs, tek seferlik maddi destek var. Çocuklarımıza liseye ve üniversiteye girişler için online destek ve burs çalışmaları var. Bunların hepsi yaklaşık 50 bin kişi, şu anda. Neden 50 bin kişi? Çünkü bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu kaynak 50 bin kişiye yetiyor. Biz bağışçılarımızdan bize daha çok destek olmalarını ve daha çok çocuğa ulaşmak için gayret göstermelerini, bize destek olmalarını istirham ediyoruz. Desteklerini, hem web sitemizden kredi kartıyla bağış yapabilirler, hem Kızılay uygulamamızdan girip bağış yapabilirler, bankalardan bağış yapabilirler. Türkiye'nin her yerinde şubelerimiz var, şubelerimize giderek bağış yapabilirler. Onlar da 'Bir çocuğun eğitimi, Türkiye'nin geleceği' kampanyasına destek olabilirler."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-01 16:44:44

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