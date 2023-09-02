Kahramanmaraş'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ semalarında belirlenen yeşil renkli bir cisim, gökyüzünü aydınlattı. Cismin düşüşü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saat 20.20 sıralarında Kahramanmaraş semalarında esrarengiz bir cisim belirdi. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen cisim aşağı doğru süzülürken ışığın şiddeti arttı ve birden kayboldu. Çevre illerden de görülen cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken, düştüğü yerin tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-09-02 21:50:19