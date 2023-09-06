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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        KAHRAMANMARAŞ´ınElbistanilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü İbrahim Orman (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:22
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, öğleden sonra Demircilik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbistan yönüne giden İbrahim Orman yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Orman´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İbrahim Orman´ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi´nin morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-06 16:20:12

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