İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
KAHRAMANMARAŞ´taçalıştığıtesislerdeki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapılan Elif Aktaş (47) hayatını kaybetti.
Giriş: 06.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:09
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Başkonuş Yaylası´ndaki tesislerde meydana geldi. İddiaya göre Elif Aktaş, mutfaktaki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk annesi Elif Aktaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi.