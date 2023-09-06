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        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü

        KAHRAMANMARAŞ´taçalıştığıtesislerdeki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapılan Elif Aktaş (47) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:09
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        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
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        Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Başkonuş Yaylası´ndaki tesislerde meydana geldi. İddiaya göre Elif Aktaş, mutfaktaki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk annesi Elif Aktaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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