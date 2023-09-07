Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek

        KAHRAMANMARAŞ´ınPazarcıkilçesinde araç çarpan nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi´nde yer alan çizgili sırtlana çarpan araç tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya-Kahramanmaraş kara yolunda bir hayvanın hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu telefonla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. İhbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti. Çizgili sırtlan, ekipler tarafından gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Tespit edilmesi halinde sürücüye 60 bin lira tazminat, 10 bin lira da idari para cezası olmak üzere toplam 70 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

        3 YILDA 2 KEZ GÖRÜLDÜ

        Çizgili sırtlan, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için IUCN Kırmızı Listesi´nde yer alıyor. Genellikle leşle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak da bilinen çizgili sırtlan Kahramanmaraş´ta 3 yılda 2 kez görüldü. 23 Mart 2020´de fotokapana yakalanan çizgili sırtlan, son olarak mayıs ayında Andırın ilçesinde görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-07 09:52:01

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı

        Benzer Haberler

        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir edil...
        Kahramanmaraş'taki 51 konteyner kentte 62 bin 409 depremzede misafir edil...
        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü k...
        Kahramanmaraş'ta "+1 Sokağı" sakini down sendromlu Esra Eren'e doğum günü k...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor