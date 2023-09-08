Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta, üniversite öğrencileri Kırgız çadırlarında kalacak

        KAHRAMANMARAŞSütçüİmam Üniversitesi´nde (KSÜ) yüz yüze eğitim alacak öğrenciler, Türkiye Etnospor Konfederasyonu´nca kampüse kurulacak çadırlarda kalacak. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, çadırların keçeden yapılamasından dolayı sıcak ve soğuğa dayanıklı olduğunu, ısınmasının klima sistemiyle yapılacağını belirterek, "Burada yaklaşık 1200-1500 arası öğrenci kalacak. Her çadırda 4 kişi kalacak şekilde planımız var ve bu çadırlar aslında konteynerlerden daha konforlu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta, üniversite öğrencileri Kırgız çadırlarında kalacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş´ta üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gidermek için Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Kampüsü´ne Kırgız çadırları kurmaya karar verdi. 1500 civarında öğrencinin kalması planlanan çadırlar, yalıtımı ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kırgız çadırları teklifinin Türkiye Etnospor Konfederasyonu´ndan geldiğini, KYK´nın bazı yurtlarının depremde hasar alması nedeniyle yaşanacak barınma sorunu bir nebze de olsa ortadan kaldırma adını teklifi hemen kabul ettiklerini söyledi. Barınma sorunu nedeniyle birçok bölümde uzaktan eğitime geçtiklerini ancak tıp ve diş hekimliği fakültesi gibi uygulamalı eğitimlerin verildiği bölümlerde yüz yüze eğitim verileceğini kaydeden Prof. Dr. Yasım, şöyle devam etti:

        "Yüz yüze eğitim verilecek bölümleri tercih eden öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm ararken Türkiye Etnospor Konfederasyonu´ndan bize bir teklif geldi `Eğer bize yer gösterirseniz biz buraya Kırgız çadırları kurabiliriz´ diye. Bu Kırgız çadırları deprem döneminde depremzede vatandaşlarımız için üniversitemiz arazisinde daha önce kurulmuştu oldukça fazla miktarda, belki 100´den fazla çadır var. Aynı çadırları Etnospor Konfederasyonu´nun önerisiyle üniversitemizin başka bölgesinde kuracağız. Burada yaklaşık 1200-1500 arası öğrenci kalacak. Her çadırda 4 kişi kalacak şekilde bir planımız var. Bu çadırlar aslında konteynerlerden daha konforlu, en azından sıcak ve soğuğa dayanıklı, hepsinin ıslak zemini var. Elbette öğrencinin bu tür çadırlarda kalması bir yurt binasının yerini tutmaz ama biz de öğrencilerimizi nasıl mağdur etmeden onlara yardımcı olmanın derdindeyiz. Bu yüzden de böyle bir planımız var. Bu çadırların etrafları çevrilecek, ders çalışmaları için sosyal mekanlar da yapılacak ve bunların hepsini Etnospor Konfederasyonu yapacak. Ekim ayına yetiştirebilir miyiz biraz zor ama en azından 2´nci döneme yetiştirip öğrencilerin bir kısmını, yaklaşık 1200-1500 civarındaki öğrenciyi burada konaklatmayı düşünüyoruz kalıcı yurtlar yapılana kadar."

        Kırgız çadırlarında kalacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilemeyeceğini de belirten Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Çadırlarda tuvalet banyo olacak, ondan yana bir sıkıntı yok. Etrafı güvenlikli olacak tamamen tel örgüyle çevrilecek. Yurtta kalmayan, yurtta kalma imkânı olmayan öğrenciler bize başvuracak ve biz de uygun olanları yerleştirmeye çalışacağız ama keşke hepsini alabilsek. Çadırlar ücretsiz olacak ve ısınması da klimayla sağlanacak. Zaten bu Kırgız çadırlar keçeden yapılma ve soğuk iklime göre inşa edilen çadırlardır o yüzden çok bir ısınma sıkıntısı olmaz bunlarda" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-08 12:19:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Çorum Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İ...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden DMD hastası 11 yaşındaki İ...
        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı
        Kahramanmaraş'ta özel konutların temeli atılmaya başladı
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü