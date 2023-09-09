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        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var

        KAHRAMANMARAŞ'ta, frenininboşaldığıöne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:55
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        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var
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        Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı. Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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