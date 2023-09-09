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        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:05
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        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25 yaralı (3)
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        VALİÜNLÜER:5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu da dile getiren Vali Ünlüer, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-09-09 13:04:15

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