Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİBELİRLENDİ

        Kahramanmaraş´ın Andırın ilçesinde kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-09 16:13:59

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yar...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yar...
        GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan k...
        GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan k...
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan k...
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan k...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kiş...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kiş...