Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı (2)
ÖLENLERİNKİMLİKLERİBELİRLENDİ
Kahramanmaraş´ın Andırın ilçesinde kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-09-09 16:13:59