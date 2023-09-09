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        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:10
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        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı (3)
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        KAMYON,İNCELENMEKÜZERE SERVİSE GÖNDERİLDİ

        Kahramanmaraş´ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına dalması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi. Burada, başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun detaylı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.

        CENAZELERDEN 2´Sİ DEFNEDİLDİ

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