50 hektar ormanın yandığı yangın, çay ateşinden çıkmış KAHRAMANMARAŞ'taçıkanorman yangınında, 50 hektarlık alan kül oldu. İncelemede, M.Ç.'nin (46) orman yakınındaki zeytin bahçesinde çay yapmak için ateş yaktığı, bu sırada kıvılcımlarını ormana sıçradığı belirlendi.

Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi Küçükimalı mevkisinde ormanda, 8 Eylül'de saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 50 hektar alan kül oldu.

İncelemede, M.Ç.'nin orman yakınındaki zeytin bahçesinde çay yapmak için ateş yaktığı, bu sırada kıvılcımların ormana sıçradığı belirlendi. M.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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