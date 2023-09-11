Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 kişinin öldüğü kazada şoför: Kamyonun yönünü değiştirmeseydim daha vahim olurdu

        KAHRAMANMARAŞ´ınAndırınilçesinde cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına girerek 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu´dan (45) sonra şirket sahibi İ.A. da tutuklandı. Cengiz Aksu´nun savcılıktaki ifadesinde, "Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 kişinin öldüğü kazada şoför: Kamyonun yönünü değiştirmeseydim daha vahim olurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi´nde cumartesi günü Cengiz Aksu´nun kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı kamyon Kavaklı Mezarlığı´nda cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kamyon şoförü Cengiz Aksu gözaltına alınıp, dün tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında Aksu´nun çalıştığı şirketin sahibi İ.A. ile yetkilileri M.S., K.G. ve M.A.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden şirket sahibi İ.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        `FRENE BASTIM, KAMYON KAYDI´

        Bu arada Cengiz Aksu´nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, "Kahramanmaraş´tan yük yükledim. Darıovası´nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

        TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

        Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu´nun (37) hayatını kaybettiği kazada, yaralılardan 7´sinin tedavisi hastanede sürüyor. Diğer 17 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-09-11 11:30:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutukla...
        Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutukla...
        6 kişinin öldüğü kazada kamyonun şoförü adliyeye sevk edildi (2)
        6 kişinin öldüğü kazada kamyonun şoförü adliyeye sevk edildi (2)
        Kahramanmaraş'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi adli kontrolle se...
        Kahramanmaraş'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi adli kontrolle se...
        Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...
        Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybet...
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybet...
        50 hektar ormanın yandığı yangın, çay ateşinden çıkmış
        50 hektar ormanın yandığı yangın, çay ateşinden çıkmış