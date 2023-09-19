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        Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı

        KAHRAMANMARAŞ´tauyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Ö.D.´nin ağabeyi İ.D., kadeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:05
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        Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı
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        KAHRAMANMARAŞ´tauyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Ö.D.´nin ağabeyi İ.D., kadeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

        Olay, geçen cuma günü Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 6 yıldır uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ö.D., iddiaya göre son 1 yıldır ailesine karşı saldırgan tutum sergilemeye başladı. Ailesine kabus yaşatan Ö.D.  son olarak annesi F.D., kardeşi R.D. ve yengesi F.D.´ye saldırdı. Yaşananlar, evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, durum polise bildirildi. Anne F.D., kızı ve gelini darp raporu alarak Ö.D.´den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Ö.D.´nin ağabeyi İ.D., sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kardeşinin daha önce annesine ve kendilerine kötü söz bile söylemediğini ancak uyuşturucu bağımlılığı ile saldırganlaştığını söyledi. Özellikle son 1 yıldır kardeşinin kendilerine kabusu yaşattığını, kendisini engellemekte büyük zorluk yaşadıklarını anlatan İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

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