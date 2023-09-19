Elbistan Belediye Başkanı'nın yazdığı 'Deprem' şiiri, şarkı oldu

KAHRAMANMARAŞ´ınElbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz´ün 6 Şubat depremlerinden sonra yazdığı `Deprem´ şiiri, rapçi Velet tarafından bestelendi. Klibi Elbistan´da çekilen şarkı, sosyal medyada 2 milyondan fazla kez izlendi.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat´taki ilk depreme evinde, merkez üssü Elbistan olan ikinci depreme de koordinasyon merkezinde yakalanan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaşanan acılar karşısında `Deprem´ şiirini yazdı. "Yürek dağladı kara haber/Şafak vakti titredi gökyüzünde bu yıldızlar/Topraklar inletti anne duası/Kırıldı umutlar, sel oldu göz yaşlar/Enkazın kötü kokusu şehrimi sardı/Bundan nasıl büyük bir acı var" dizeleriyle başlayan şiir, Elbistanlı olan rapçi Velet, tarafından bestelendi. Velet daha sonra deprem şarkısına Elbistan´da klip çekti ve sosyal medya hesabından "6 Şubat´ı unutmadık, unutmayacağız. Memleketim Elbistan´da acılarını paylaştığımız dünya güzeli insanlarla çekimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz yeni şarkımız 'Deprem' an itibari ile yayında. Bu acıları bir daha yaşamamak umuduyla" sözleriyle paylaştı. Paylaşılan klip, kısa sürede sosyal medya ve müzik platformlarında 2 milyondan fazla kez izlendi.

`DEPREMİ VE ACILARI YILLAR GEÇSE DE UNUTMAYACAĞIZ´

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, deprem şiirini, şahit olduğu hikayeler karşısında yaşadığı duygu yoğunluğu sonrası ortaya çıktığını belirterek, "Daha sonra bir vesileyle Elbistanlı rap sanatçısı Velet´e bahsettim bu şiirden. Çok ilgilendi. Yaşananları unutturmamak adına bu şiiri bestelemek istedi, memnuniyetle kabul ettim. Sosyal medya kanallarında klip yayınladı. Depremi ve yaşadığımız acıları yıllar geçse de unutmayacağız. Bir daha böyle acılar yaşamamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Böylece kaybettiğimiz canlarımızın ruhları da müsterih olacaktır" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2023-09-19 13:01:00