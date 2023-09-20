Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Eşini ve kızını öldürüp gömen kadının davası zaman aşımından düştü

        KAHRAMANMARAŞ´ta27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır´ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hayriye Fındıklıoğlu (76) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp Fındıklıoğlu ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini ve kızını öldürüp gömen kadının davası zaman aşımından düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ´ta27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır´ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hayriye Fındıklıoğlu (76) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp Fındıklıoğlu ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

        Zeynep Tanıdır´ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıklıoğlu´na annesinin nerede olduğunu sorup "Almanya´ya gitti" cevabını aldı. Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya´ya gittiğine dair bir ize rastlamadı. Bunun üzerine Zeynep Tanıdır´ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü´nce kurulan özel ekip, yaptığı araştırmada kızın dedesi Arap Tanıdır´ın da kayıp olduğunu tespit etti. Soruşturma genişletilerek aile takibe alındı.

        GÖSTERDİĞİ YERDE EŞİ VE KIZININ KEMİKLERİ BULUNDU

        Aile üyelerinden Mehmet Tanıdır, annesi Hayriye Fındıklıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" deyince ekipler harekete geçti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ballıca Mahallesi´ndeki müstakil eve giden ekip, kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Hayriye Fındıklıoğlu´nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Fındıklıoğlu, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak 7 Ağustos 2022´de götürüldüğü evde polislere gösterdiği yerde eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır´ın üst üste gömülmüş kemikleri bulundu.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayriye Fındıklıoğlu ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda Hayriye Fındıklıoğlu hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında ise cinayete yardım etme suçundan 20´şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU

        Kahramanmaraş 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu da dosyaya girdi. Raporda, Arap Tanıdır´ın 27 yıl önce, Zeynep Tanıdır´ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirtildi. Raporun ardından mahkeme davanın düşmesine karar verip Hayriye Fındıklıoğlu, Mehmet Tandırı ve Fahri Çiftçi´in tahliyesine karar veri.

        Mahkeme, kararın gerekçesinde adli tıp kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK´ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmünün yer aldığı belirtildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-09-20 12:42:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası...
        Elbistan Belediye Başkanı'nın yazdığı 'Deprem' şiiri, şarkı oldu
        Elbistan Belediye Başkanı'nın yazdığı 'Deprem' şiiri, şarkı oldu
        Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı
        Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı
        Türkiye'de 213 araç muayene istasyonu hizmet veriyor
        Türkiye'de 213 araç muayene istasyonu hizmet veriyor
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda silah ve hayvan tahnitleri ele ge...
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda silah ve hayvan tahnitleri ele ge...
        Kıbrıs gazisi Seven Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Seven Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı