Depremde yıkılan okul yerine konteyneri yapıldı; eğitim devam ediyor

Merkezüssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan Pazarcık İstiklal Halil Arık Ortaokulu´ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla Multinet Up ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle ilçede konteyner ortaokul yapıldı. Tören kapsamında açılan okul 8 üniteden oluşuyor ve 210 öğrenci eğitim görüyor.

Konteyner kentte yapılan okulun açılış törenine Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Multinet Up Genel Müdürü Ali Emre Sever, Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Figen Samuray, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Multinet Up Genel Müdürü Ali Emre Sever, Multinet Up olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilere destek sunmaya devam ettiklerini ve bu kapsamda yıkılan Pazarcık İstiklal Halil Arık Ortaokulu´ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için Koruncuk Vakfı ile birlikte konteyner okul yaptıklarını belirtti.

"YARALARI İYİLEŞTİRMEK ADINA EĞİTİME SARILMAK DURUMUNDAYIZ"

Hassas bir dönemde öğrencilerin ve eğitimcilerin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Sever, açıklamasının devamında "Ne yazık ki depremin yıkıcı etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ediyoruz. Yaraları iyileştirmek, kendimizi geleceğe hazırlama adına eğitime sarılmak durumundayız. Kamu, özel sektör, sivil toplum iş birliği ile dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bugünlerde biz de Multinet Up ve Koruncuk aileleri olarak daha güzel yarınların inşasına katkı sunmak istedik. Depremde yıkılan İstiklal Halil Arık Ortaokulu´ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için Koruncuk iş birliğiyle kurulumunu tamamladığımız konteyner okulunun bugün pırıl pırıl 210 öğrenciye ev sahipliği yaptığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. 8 üniteden oluşan okulumuzun kurulumunda ve hizmete başlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge insanımızın, özellikle de çocukların ihtiyaçlarına elimizden geldiğince çözüm geliştirmeye ve sorumluluklarımızın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Deprem sürecini ilk günden itibaren çok yakından takip ediyoruz. Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere günde 30 bin kişiye yemek yardımı yaptık. Akut, barınma yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra orta ve uzun vadedeki desteklere odaklandık. Gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak adımların hayati öne taşıdığını görerek depremden birinci derecede zarar görmüş olan bin üniversite öğrencisine eğitim desteği verdik. Bugün de burada Koruncuk iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında okulumuzun asli binasının yeniden inşası tamamlanana dek desteklerimizi sürdüreceğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Figen Samuray da depremin sebep olduğu büyük yıkımın eğitime verdiği zararı en aza indirmek için çaba harcadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Koruncuk Vakfı olarak 14 yıldır sahip olduğumuz kız öğrenci yurtlarıyla ve aile yanında destek verdiğimiz çocuklarla en önem verdiğimiz konu eğitim. Özellikle kız çocuklarının eğitime aktif olarak erişmeleri için projeler üretiyoruz, üretmeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesinde de hayatın bir an önce normale dönmesi ve 5 milyon çocuğun yeniden hayata başlayabilmesi için geleceğe daha sağlıkla yürüyebilmesi, üniversiteye hazırlanmaları için eğitimin kesintisiz yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Yaşam alanlarını, mahremiyetlerini kaybeden çocuklar hızla yeni ve sağlıklı alanlara kavuşmalı diye düşünüyoruz. Bugün Multinet Up iş birliğiyle bu okulu konteyner okul olarak açıyoruz. Multinet Up sevgili genel müdürünün dediği gibi bu okul gerçek bir okul olana kadar biz buradaki ismin, Multinet Up ve Koruncuk isminin arkasında duracağız ve sevgili öğretmenlerimizin, müdürümüzün, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise Multinet Up ile Koruncuk Vakfı´na eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile okulun açılışı yapıldı.

