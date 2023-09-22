Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Ezgi Apartmanı avukatı: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz

        KAHRAMANMARAŞdepreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı avukatlarından Uğur Biricik, zemin katta 40 santimetre çapındaki kolonun kesildiği tespit edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan pastane işletmecilerinin halen yakalanmamasına tepki göstererek, "İşletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için adli sürecin tamamlanması adına, görev yapan emniyet güçlerimizin daha titiz ve daha kapsamlı arama ve yakalama görevlerini icra etmelerini bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezgi Apartmanı avukatı: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞdepreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı avukatlarından Uğur Biricik, zemin katta 40 santimetre çapındaki kolonun kesildiği tespit edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan pastane işletmecilerinin halen yakalanmamasına tepki göstererek, "İşletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için adli sürecin tamamlanması adına, görev yapan emniyet güçlerimizin daha titiz ve daha kapsamlı arama ve yakalama görevlerini icra etmelerini bekliyoruz" dedi.

        Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda ölenlerin yakınları, avukatlarıyla apartmanın enkazında bir araya geldi. Zemin katta bulunan ve kolon kestikleri iddiasıyla haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in aradan geçen 10 günde yakalanmamalarına tepki gösterirken, avukatlarından Uğur Biricik açıklama yaptı.

        'DOSYA, İDDİANAME AŞAMASINA GELDİ'

        Binanın yıkılmasında sorumluların tespiti için görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun soruşturma dosyasına girdiğini belirten avukat Uğur Biricik, "Başsavcılığımız tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda Ezgi Apartmanı'nın yıkımına neden olan kusurlar şu şekilde sıralanmıştır. Statik proje müellifi asli sorumlu, yapım sorumlusu müteahhit asli sorumlu, fenni mesul asli sorumlu, Kervan Pastanesi'nde izinsiz ve projesiz yapılan tadilattan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler tali kusurlu, belediyenin yapı kontrol birimi tali kusurlu, yapı kullanım belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu. Gelinen aşamada ise başsavcılığımız bahsi geçen rapora istinaden birtakım soruşturma işlemlerini devam ettirmiş ve dosyamız neredeyse iddianame hazırlama aşamasına gelmiştir" diye konuştu.

        'TÜM SORUMLULULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

        Kamuoyunda, soruşturmanın zemin kattaki pastane üzerinden devam ettiğine dair yanlış algı oluşturulduğunu ifade eden Biricik, sözlerine şöyle devam etti:

        "Depremden hemen sonra Ezgi Apartmanı'ndan sağ olarak kurtulan Molla Bey ve oğlu Murat Bey'in bizleri yönlendirmeleri ve dönemin apartman yöneticisi tarafından ilgili işletmenin yapmış olduğu tahribatlarla alakalı, Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanlığı'na yapmış olduğu başvuru dilekçesi ve ekinde sunulan fotoğraflar tarafımıza ulaştırılmıştır. Bu bağlamda dosya kapsamında bahsi geçen işletmenin kolon, kiriş, perde beton, tabla kesilmek suretiyle yapılan ruhsatsız asansör gibi binanın taşıyıcı sistemine birçok noktada müdahale edildiğine yönelik iddiaların, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporlarıyla tespiti sağlanmıştır. Böylelikle soruşturmanın genişleterek araştırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. Bizlerin müteahhit kanadını aklayarak ilgili işletmeyi suçlu göstermek gibi bir niyeti asla olmamıştır. Zira bugüne kadar soruşturma dosyasına ibraz edilen bütün şikayet dilekçelerinde kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasına yönelik taleplerde bulunulmuştur. Bu kapsamda kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve algı yapamaya çalışanların aksine, tüm sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isteriz. Son olarak şu anda dosya kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan işletme sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için adli sürecin tamamlanması adına, görev yapan emniyet güçlerimizin daha titiz ve daha kapsamlı arama ve yakalama görevlerini icra etmelerini bekliyoruz."

        'BARO OLARAK DEPREM DAVALARINA MÜDAHİL OLACAĞIZ'

        Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül de şunları söyledi:

        "Biz depremde 30 meslektaşımızı kaybettik. Ezgi Apartmanı'nda avukat Ahmet Can Zabun, avukat Nesibe Zabun ve evlatlarını kaybettik. Ve biz gerek Ezgi Apartmanı özelinde gerekse de Kahramanmaraş genelinde ve ülkemiz genelinde deprem felaketinden dolayı sorumluluğu olan herkesin sorumluluklarıyla ilgili soruşturmalarının yapılması ve konuyla ilgili olarak kovuşturma, dava aşmalarının da titizlikle yürütülmesini talep ediyoruz. Baro olarak soruşturma aşamalarının takipçisiyiz. Bundan sonra Kahramanmaraş Barosu olarak ve görüşmelerimizi yaptık, Türkiye Barolar Birliği olarak kovuşturma süreçlerini de takip edeceğiz. Bu davalara müdahil olarak katılma taleplerimizi ileteceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!

        Benzer Haberler

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla...
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla...
        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor
        Depremde yıkılan okul yerine konteyneri yapıldı; eğitim devam ediyor
        Depremde yıkılan okul yerine konteyneri yapıldı; eğitim devam ediyor