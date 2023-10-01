Kahramanmaraş´taki otobüs kazası kamerada 

KAHRAMANMARAŞ´ınDulkadiroğlu ilçesinde, iki otobüsün karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı halk otobüsü ile B.B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, çarpıştı. Kazada, sürücülerden M.D. ile her iki otobüste bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yaralandığı kaza anı ise otobüs içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.