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        Kahramanmaraş´taki otobüs kazası kamerada 

        KAHRAMANMARAŞ´ınDulkadiroğlu ilçesinde, iki otobüsün karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:15
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        Kahramanmaraş´taki otobüs kazası kamerada 
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        KAHRAMANMARAŞ´ınDulkadiroğlu ilçesinde, iki otobüsün karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı halk otobüsü ile B.B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, çarpıştı. Kazada, sürücülerden M.D. ile her iki otobüste bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yaralandığı kaza anı ise otobüs içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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