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        Kahramanmaraş'ta fünye patladı; 1 asker yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşinİlçe Jandarma Komutanlığı'nda el bombası fünyelerinin kutusunun açıldığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Aslan A., yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:16
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        Kahramanmaraş'ta fünye patladı; 1 asker yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşinİlçe Jandarma Komutanlığı'nda el bombası fünyelerinin kutusunun açıldığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Aslan A., yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Jandarma Uzman Çavuş Aslan A., el bombalarının fünyelerinin bulunduğu kutuyu açarken patlama meydana geldi. Patlamada Uzman Çavuş Aslan A., sol gözünden yaralandı. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan A., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Tedavisi devam eden Aslan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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