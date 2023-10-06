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        Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 3 kilo altın çaldılar

        KAHRAMANMARAŞ´ta,bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsız veya hırsızlar içeride bulunan 3 kilo altını çalıp, kayıplara karıştı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:35
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        Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 3 kilo altın çaldılar
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        KAHRAMANMARAŞ´ta,bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsız veya hırsızlar içeride bulunan 3 kilo altını çalıp, kayıplara karıştı. 

        Olay, öğle saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu kuyumcu, cuma namazını kılmak için işyerini kapatarak camiye gitti. Namaz sonrası geri dönen kuyumcu, işyerinin duvarın delindiğini ve altınların yerinde olmadığını fark edinci durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı ve çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, 3 kilo altınla kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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