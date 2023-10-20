Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Erbakan: Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım

        YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail´i, İran´ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya´da Kürecik´te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail´i, İran´ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya´da Kürecik´te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" dedi.

        Anadolu buluşmaları programı kapsamında Kahramanmaraş´a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il teşkilatında partililerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Fatih Erbakan, İsrail´in Filistin´e yaptığı saldırılara ilişkin, yaşananlarda tarafsız olunmayacağını, herkesin İsrail´in karşısında, Filistin´in yanında yer alması gerektiğini belirtti. Filistin´de yaşanan zulmün durdurulması için İsrail ve ABD´ye yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

        "Şimdi ne yapılabilir? Şimdi de yapılabilecekler var. Sadece kınama yayınlıyoruz, sadece ateşkes çağrısı yapıyoruz, sadece lanetliyoruz. 75 seneden beri yaptık ne oldu, bir faydası oldu mu? En azından şu doğal gazı ve petrolü şu zulme destek olan Amerika´ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun. Cenab-ı Allah petrolün 3´te 2´sini, doğal gazın yarısından fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. En azından şu petrolün, doğal gazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerika yönetiminin İncirlik´teki askeri üssünü kapatalım. En azından zulme karşı bir duruş sergilemiş olalım, bir adım atmış olalım. İsrail´i, İran´ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya´da Kürecik´te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü. Yine İslam ülkelerinde, Katar´da, pek çok Müslüman ülkede Türkiye gibi Amerika´nın askeri üsleri var. Bu askeri üsleri kapatalım. Türkiye öncülüğünde bu İsrail´in, Amerika´nın mallarının boykot edilmesi, Netanyahu´nun adalet divanında yargılanması için gerekli baskının oluşturulması, Netanyahu´nun adalet divanında yargılanması ve Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılması. İşte Ukrayna´dan dolayı Putin´e uluslararası toplum yaptı. Netanyahu burada apaçık büyük bir suç işliyor, katliam yapıyor. Bu tutuklanmayacak da kim tutuklanacak, bu yargılanmayacak da kim yargılanacak?"

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı
        Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı
        Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğur...
        Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğur...
        Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kahramanmaraş´ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı
        Kahramanmaraş´ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı