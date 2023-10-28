Depremzede çocuklar `Kırmızı Çatı´ projesiyle Cumhuriyetin 100´üncü yılını kutladı

KAHRAMANMARAŞ'tadepremzedeçocuklar 'Kırmızı Çocuklar Derneği' tarafından oluşturulan `Kırmızı Çatı´ projesiyle gönüllerince eğlendi. Ünlü oyuncu ve tasarımcılarla buluşan çocuklar, Cumhuriyetin 100´üncü yılını bando eşliğindeki geçit töreni ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyetin 100´üncü yılı pastası da çocuklar tarafından kesildi.

Yaşanan 6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş'ta moda tasarımcısı ve Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül tarafından çocuklara destek amaçlı 'Kırmızı Çatı' projesi oluşturuldu. Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel olarak gerçekleştirilen etkinlikler, ilk olarak çocuklar ve ünlü oyuncaların da katılımıyla bando eşliğindeki geçit töreni ile başladı. Ardından çocuklar, çanta boyama ve kitap okuma etkinliklerine katıldı. Minik çocuklar yemek ikramlarının ardından manken ve oyuncu Tuba Ünsal, oyuncu ve yazar Ayşe Tolga ve ressam Sedat Girgin gibi ünlülerle vakit geçirdi. Cumhuriyetin 100´üncü yılı pastasını da kesen çocuklar gönüllerince eğlendi.

'ÇOCUKLARA RENKLERİNİ GERİ VERMEK İÇİN SÖZ VERDİK'

Moda tasarımcısı ve Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül, 6 Şubat depreminin hemen ardından sahada yer aldıklarını ve depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi. Depremzede çocuklara renklerini geri vermek sözüyle yola çıktıklarını ve Kırmızı Çatı'nın bu kapsamda sürekli olarak çalışacağını söyleyen Bülbül, "6 Şubat itibariyle dernek olarak önemli çalışmalara başladık. Bir süre sonra çocuk bazlı çalışmaya başladık. Bölgeye bu amaçla kalıcı bir çalışma yapmak istedik. Sürekliliği olan çocuklarla bağ kurabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve Kırmızı Çatı'yı kurduk. Daha sonra Kipaş'ın konteyner kentinin içerisinde 270 metrekare kapalı alanı olan toplamda bin metrekaresi olan bir çocuk ve gençlik destek merkezi açtık. 23 Nisan'dan itibaren de burada faaliyetteyiz ve buraya çeşitli konteyner kentlerden çocuklar geliyor. Burada çocuklarımıza renklerini geri veriyoruz. Bu sloganla yola çıkmıştık. Söz verdik unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu deprem çok büyük bir felaket. Buradaki hayat çok zor koşullarda ilerliyor. Çocuklarımızı oyunla iyileştirebilmek için de Kırmızı Çatı etkinliklerimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Oluşturulan Kırmızı Kalpler projesinde elde edilen gelirlerin çocuklar için kullanılacağına dikkat çeken Bülbül, "Çok kıymetli bir yıl yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını kutlayacağız. Özlem Gürsel'le OGGUSTO ekibi olarak bir çocuk fonu oluşturuldu. Çok kıymetli ressamımız Sedat Girgin bir eşarp tasarımı yaptı bunun satışından elde edilen gelirler fona aktarıldı. Kırmızı Kalpler diye bir proje gerçekleştirdik. Biz bu projeyle her ay Türkiye'nin ünlülerini, şeflerini, sanatçılarını, tasarımcılarını Kırmızı Çatı'ya çocuklarla buluşturmaya getireceğiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN HEPSİNE DOKUNMAK İSTİYORUZ'

Manken ve oyuncu Tuba Ünsal, deprem bölgesinde çocukların büyük travmalar yaşadığını ve çocuklara yaşadıkları kötü günleri unutturmak istediklerini ifade etti. Deprem bölgesinin üzerinden insanların elini çekmemesi gerektiğini hatırlatan Ünsal, "Kırmızı Çocuklar Derneği depremin ilk gününden beri çok aktif ve özgüvenle çalıştı. Bizler de İstanbul'da elimizden ne destek geliyorsa yanlarında olmaya çalıştık. Hayallerin ete büründüğünü görmek çocukların burada eğlendiğini görebilmek insanı kalbini derinden etkiliyor. Yapılacak çok şey var. Birbirimizin yaralarını sararak onlara destek olmak görevimiz. Bu çocukların travmayı atlatmalarını sağlamak zorundayız. Dezavantajlı bu bölgelerde çocukların kalbine ilham olabilmek çok önemli. Çocuklarımızın hepsine dokunmaya çalışıyoruz. İnsanların şunu unutmaması gerekiyor. 100 yılın en büyük felaketini yaşadık. Hepimizin canı çok acıdı ama unutuyoruz. Yardımların sürekliliği çok önemli" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI 1 YIL BOYUNCA FARKLI DÜNYALARLA TANIŞTIRACAĞIZ'

OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara destek faaliyetlerinin yıl boyu süreceğini söyledi. Umuda yürüyüş eseriyle yola çıktıklarını ve 29 Ekim'de Cumhuriyet'e yürüyeceklerini kaydeden Güsar, "Biz bu projeye tamamen bir sanat eserinden yola çıktık. Sedat Girgin'in umuda yürüyüş diye bize bir eşarp tasarımı yaptı. Bu eşarbın satış gelirleriyle OGGUSTO kuruldu. Amacımız kırmızı çocuklar derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte bir sene boyunca buradaki çocuklar farklı dünyalarla buluşacak. Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Eserimizin ismi umuda yürüyüştü biz de bugün çocuklarla birlikte Cumhuriyete yürüyüşü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ahmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ,