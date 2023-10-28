Kahramanmaraş'ta, 40 depremzedeye ücretsiz konut verilecek KAHRAMANMARAŞ´ınElbistan Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 40 depremzedeye ücretsiz verilmek üzere yapacağı konutların temelini attı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, her biri 80 metrekare olan konutların 2024'te içerisinde teslim edileceğini, sahiplerinin de noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ´ınElbistan Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 40 depremzedeye ücretsiz verilmek üzere yapacağı konutların temelini attı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, her biri 80 metrekare olan konutların 2024'te içerisinde teslim edileceğini, sahiplerinin de noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini söyledi.

6 Şubat´ta meydana gelen 2'nci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesindeki hayırsever iş insanlarının da dahil edildiği proje kapsamında 40 konutun temeli atıldı. Yaklaşık 80 milyon TL'lik proje kapsamında inşa edilecek konutlar, dar gelirli depremzedelere ücretsiz dağıtılacak. Temeli Karaelbistan Mahallesi´nde atılan konutlar 2 bloktan oluşacak. Zemin+4 kat olarak inşa edilecek, her bir blokta 20 daire yer alacak.

'BETON VE DEMİRİN BÜYÜK BİR KISMINI İŞ İNSANLARINDAN KARŞILADIK'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin Elbistan´da çok büyük bir yıkım ve hasara neden olduğunu, şehri tekrar ayağa kaldırmak için herkesin üzerine düşen yapması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede ev almaları imkansız olan depremzedeler için planladıkları projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Gürbüz, "Burada yapacağımız 40 dairenin bize maliyeti yaklaşık 80 milyon TL. Arsa zaten belediyemize ait. Üzerinde yapacağımız harcamalarda da iki temel kalemimiz var bizim, beton ve demir. Bunları da yurt içi ve yurt dışındaki Elbistanlı iş adamlarımızdan talep ettik ve büyük bir kısmını da onlardan karşıladık. Tabi, belediye imkanlarını da, kendi iş gücümüzü de burada seferber ediyoruz. Aslında burada `Devlet, millet el ele, Elbistan´da kimse konutsuz kalmasın´ diye bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Bence Türkiye´de örnek olabilecek bir çalışma bu. 80 milyon TL değerinde 40 adet dairenin vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilmesi ve bunlar da hem dar gelirli hem engelli kendi imkanlarıyla konut alamayacak insanlar. Çünkü deprem insanların umutlarını da yok etti. Biz onlara bir kap açmak, geleceğe dair umutlarını yeşertmek istiyoruz."

'2024´TE TESLİM EDECEĞİZ'

Konutların özellikleri hakkında da bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Dairelerimiz 80 metrekare olacak, 2+1 daireler yapacağız. Anahtar teslim yapacağız vatandaşlarımıza ve onlardan herhangi bir ücret almayacağız. Temelini attıktan sonra inşallah 1,5 ay içerisinde kabasında çok ciddi bir ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz. Elbistan´ın inşaat çalışma süreleri 15 Kasım´dan sonra duruyor, iklim şartları müsaade ettiği kadar tablasını bitirmeye alışacağız. 2024 yılının nisanı itibarıyla tekrar başlayıp 2024 yılı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2023-10-28 13:44:22