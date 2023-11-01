Dünya D Vitamini Günü Kahramanmaraş´taki konteyner kentte kutlandı Heryıl 2 Kasım´da D vitaminin önemi ve eksikliği ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya D Vitamini Günü kapsamında Kahramanmaraş konteyner kentteki depremzedelere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ailelere ve çocuklara D vitamini´nin önemi anlatılırken, diğer yandan çocuklara yönelik; yüz boyama,illüzyon gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Heryıl 2 Kasım´da D vitaminin önemi ve eksikliği ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya D Vitamini Günü kapsamında Kahramanmaraş konteyner kentteki depremzedelere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ailelere ve çocuklara D vitamini´nin önemi anlatılırken, diğer yandan çocuklara yönelik; yüz boyama,illüzyon gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Takviye edici gıda alanında faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Doğu Pediatri Derneği, D vitamini eksikliğine dikkat çekmek amacıyla Kahramanmaraş´taki Umut Konteyner Kenti´nde depremzedelere yönelik bilgilendirici seminer ve etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, ailelere de uzmanlar tarafından D vitaminiyle ilgili bir seminer verildi.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Etkinliğe ilişkin konuşan Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamasını geleneksel hale getirdiklerini, bu seneki etkinlikleri de depremzedelerle gerçekleştirmek adına Kahramanmaraş´ta bulunduklarını belirterek şunları söyledi.

Alimoğlu, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde ülke olarak zor günler geçirdik. Depremlerden en fazla çocuklar etkileniyor. Dolayısıyla bugün bu bölgede hem D vitamini kullanılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızın bugüne özel yüzlerini güldürmek, neşelerini artırmak, güzel anılar biriktirmelerini sağlamak amacıyla bulunuyoruz. Pandemi süreciyle D vitaminin insan üzerindeki olumlu etkilerini hep beraber gördük, bu konuda farkındalığımız arttı. Bağışıklık sistemine katkılarının yanı sıra; kas, kemik ve dişlerin korunmasını desteklemesinde D vitamininin önemli bir faktör olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ÇOK YAYGIN GÖRÜLÜYOR"

Orzaks İlaç Pazarlama Müdürü Müge Turan da etkinliği düzenleme imkânı sağlayan kaymakamlığa ve Umut Konteyner Kenti yönetimine teşekkür ederek "Ülkemiz bir güneş ülkesi olmasına rağmen toplumumuzda D vitamini eksikliği çok yaygın görülüyor. Aslında dünya genelinde çok yaygın görülüyor, bu nedenle de tüm dünyada her yıl 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü olarak kutlanıyor. Biz de Orzaks İlaç olarak artık her yıl geleneksel hale getirdiğimiz D vitamini kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da özellikle 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş´tayız. Burada çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Onlara D vitaminin önemi, eksikliğinin yaratacağı sağlık sorunları hakkında bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte Doğu Pediatri Derneği hocaları da bizlerle birlikte yer aldı" dedi.

Ailelere D vitamini takviyesinin dağıtıldığı etkinlikte Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şahin ile Başkan Yardımcısı Sabahattin Ertuğrul, D vitaminin bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

"DEPREMZEDELERİN BİRÇOĞU D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAŞIYOR"

Prof. Dr. Velat Şahin, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte D vitamini yetersizliğinin daha da fazla olacağını belirterek "Deprem sonrası hayatta kalanların birçoğunun barınak sorunu olduğu gibi gıda sorunu da oluştu ve bu çocukların beslenmesi ister istemez etkilendi. Maalesef hiçbir ortam ev ortamı gibi olmuyor. Özellikle kış aylarına girmemizle güneş ışığını daha az almamızla beraber bu çocukların yeterli bir şekilde D vitaminine ulaşamayacağı açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu amaçla de D vitamini çocuklarımıza ulaştırmak ve ailelerimizi bu konuda bilinçlendirmek için Orzaks İlaç ile beraber bu etkinlikte bir araya geldik." diye konuştu.

"D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE BOY UZAMIYOR"

Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul ise günümüz hava kirliliği gerek çocukların gerekse de yetişkinlerin güneşe çok çıkamaması nedeniyle D vitamini eksikliğinin her yaş gurubunda görülmeye başlandığını söyledi.

DHA-Sağlık - Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez - DHA

2023-11-01 10:00:08