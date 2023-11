Nişanlısının öldüğü yerde gözyaşı döküp, adalet istedi

KAHRAMANMARAŞ´taters şeride giren özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hacı Mustafa Karataş (22) hayatını kaybetti. Karatay'ın nişanlısı Edanur Tunç (21) ve arkadaşları, kazanın meydana geldiği yerde toplanarak ihmal olduğunu söyledi. Tunç, diğer yolun yıkım nedeniyle kapatıldığını, kazanın meydana geldiği yolun ise dubalar ile ayrılmadığı için nişanlısının öldüğünü öne sürerek, "Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil" dedi.

Kaza, 29 Ekim´de Ali Erdem Beyazıt Caddesi´nde meydana geldi. Hacı Mustafa Karataş yönetimindeki 58 AEG 520 plakalı motosiklet ile ters yöne giren Şeref Durna´nın kullandığı 46 H 0354 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karataş hayatını kaybederken, otobüs şoförü Şeref Durna gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Durna, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BİZİM HAYALLERİMİZ VARDI HİÇBİRİNİ YAŞAYAMADIK'

Hacı Mustafa Karataş´ın ağabeyi İlker Karataş, 2 ay önce nişanlandığı Edanur Tunç, onun babası Ziya Tunç ile arkadaşları kazanın meydana geldiği noktada toplandı. Edanur Tunç, 2 ay önce nişanlandıklarını, ihmal sonucu nişanlısının damatlık yerine kefen giydiğini söyledi. Yıkım nedeniyle yolun bir tarafının kapatılarak trafiğin kazanın meydana geldiği yola yönlendirildiğini ancak bu yola da hiçbir uyarı ve duba koyulmadığını öne süren Tunç, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Canını verdikten sonra oraya şerit çekmişler. Hiçbiri geri getirmez ki benim gülümü. Hiçbiri benim gülümü geri getirmez. İhmal etmeyin, başkalarının da canı yanmasın. 2 aylık nişanlıydım, bizim hayallerimiz vardı hiçbirini yaşayamadık, ben gülümü toprağa koydum. Ne olur herkes işini yapsın, parasını alıp kenara çekilmesin. Para her yerde bulunur ama can bulunmaz, can toprağa girdi mi bir daha çıkmaz. Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Düğünümüz vardı damatlığını aldıydım ben onun. Gülüm gülüm, canım ciğerim benim damatlık giyecektin kefen giydin güldüm. Sana kefen giydirdiler ciğerim."

İlker Karataş ise kardeşinin motosiklet kullanırken her zaman kurallara uyduğunu ancak kazanın ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek, "Kesinlikle kardeşimin hiçbir ihmali olduğunu düşünmüyorum burada. Polis raporlarında da aynısı söyleniyor. Ben de motosiklet kullanan birisiyim, benim yaptığım ihmali kendi yapmazdı dikkat ederdi her şeye" dedi.

'SORUMLULUĞU KABUL ETMEYENLERİ VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM'

Edanur Tunç'un babası Ziya Tunç da bir gencin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirterek gerekli önlem almayanlara tepki gösterdi. Tunç, "Bunun sorumluluğunu kabul etmeyen ama sorumlu olanların vicdanı varsa, onların da evlatları varsa, evlat sevgisi varsa vicdanları baş başa bırakıyorum kendilerini. Sayın belediye başkanım rahat rahat uyuyun, bir gencecik evladımızı kaybettik, burada görevini yerine getirmeyenler, `Biz görevimizi yerine getirdik´ ibaresiyle sonradan duba koymalar filmlerde olur" diye konuştu.

Hacı Mustafa Karataş´ın arkadaşı Halık Yaprak da ağır hasarlı binanın yıkımı nedeniyle aşağı inen yolun kapatılıp trafiğin diğer yola verildiğini ancak yolun dubalarla geliş-gidiş olarak ayrılmadığını öne sürdü. Kazadan hemen önce bir başka motosiklet kullanıcısının kask kamerasında yolda hiçbir önlem alınmadan geliş-gidiş olarak trafiğe açıldığının açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kazanın öncesinde, madem buradan aşağıya tersten iniş var bu yolu dualarla ayırmadılar. İkincisi, kazadan hemen sonra dubalarla bu yolu ayırdılar. Hacı Mustafa öldükten sonra, Hacı Mustafa bize veda ettikten sonra bu yolu dubalarla ayırdılar, karşı yol hala kapalıydı, açılmamıştı. O otobüs şoförünün de çocuğu var, o otobüs şoförü cezaevinde ve tek başına sorumlu değil. Buradaki sorumlular tek tek çıkıp hesap verecek belediye ise belediye, yıkım ekibi ise yıkım ekibi, bu dubayı buraya koymayan herkes hesap verecek. Kazadan birkaç saat önce yine motosikletli bir arkadaş buradan çıkıyor, kask kamerası açık, Hacı Mustafa´nın olduğu yerden çıkıyor, karşısından tersten arabalar geliyor."

DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2023-11-01 12:02:52