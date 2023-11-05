Şehit Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi VAN'ınBaşkale ilçesinde PKK´lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

VAN'ınBaşkale ilçesinde PKK´lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a gönderilen şehit Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın cenazesi, ailesi ve protokol tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından uçaktan indirilerek cenaze nakil aracına konulduğu sırada baba Cuma Ali Bektaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Göksun'a getirilen şehidin cenazesi, ilk olarak baba ocağına götürüldü. Duaların edilip, helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre askerler tarafından omuzlarda taşınan şehit Bektaş'ın cenazesi, götürüldüğü Huğtaş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

YATAĞINA TÜRK BAYRAĞI SERİLDİ

Öte yandan bekar olan ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Samet Bektaş'ın şehadet haberi, görev yaptığı taburdaki silah arkadaşlarını da yasa boğdu. Bektaş'ın Van 6'ncı Hudut Tugayı 3'üncü Hudut Taburu Komutanlığı'ndaki yatağına Türk bayrağı serildi.