Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        KAHRAMANMARAŞ'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 1 YARALI

        KAHRAMANMARAŞ'takontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 00:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAHRAMANMARAŞ'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 1 YARALI
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'takontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

        Kaza, saat 21.10 sıralarında Batı Çevre Yolu´nda Ticaret Borsası önünde meydana geldi. 46 BN 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Vatandaşlar, otomobilin ikinci bir kazaya neden olmaması için yoldan geçen sürücüleri el işaretiyle uyarmaya çalışırken, Hal Kavşağı'ndan üniversite istikametine ilerleyen bir otomobil, yolun kenarındaki araca çarpmamak için durdu. O sırada arkadan gelen F.M. yönetimindeki 46 NE 703 plakalı otomobil, önce sağ tarafından giden A.Ö.'nün kullandığı 01 DKS 81 plakalı otomobile, ardından da duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.Ö.´nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından da telefon direğini devirip Kahramanmaraş Ticaret Borsası bahçesine devrildi. Kazada A.Ö. yaralanırken, diğer 2 otomobilde sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ö. tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Görüntü Dökümü:

        - Kaza yapan otomobil

        - Vatandaşların sürücüleri uyarması

        - Otomobilin kaza yapan aracın önünde durması

        - Akadan gelen otomobilin 2 araca çarpması

        - Otomobilin telefon direğini devirmesi

        DHA-Gündem - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-11-06 00:45:47

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Çağlar, Kahramanmaraş'ta t...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Çağlar, Kahramanmaraş'ta t...
        Andırın'da Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı yapıldı
        Andırın'da Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı yapıldı
        Şehit Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Şehit Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Şehit Er Samet Bektaş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Er Samet Bektaş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi