Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Konteyner kentte keklik beslemeye 26 bin lira ceza

        KAHRAMANMARAŞ'ta,konteyner kentte 4 kınalı keklik besleyen M.İ.'ye (39), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner kentte keklik beslemeye 26 bin lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta,konteyner kentte 4 kınalı keklik besleyen M.İ.'ye (39), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Bayrampaşa Konteyner Kenti'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimler sırasında M.İ.'nin kaldığı konteynerde 4 kınalı keklik tespit edildi. Beslenmesi ve bulundurulması izne tabi olması nedeniyle kekliklere ekipler tarafından el konuldu. Kınalı keklikleri jandarmadan teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten M.İ.'ye 26 bin lira idari para cezası uyguladı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-11-28 15:20:55

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi açıldı
        Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi açıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta ko...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta ko...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Çağlayancerit'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" voleybol turnuvası düzenlendi
        Çağlayancerit'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" voleybol turnuvası düzenlendi
        Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 245 bin başvuru yapıldı
        Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 245 bin başvuru yapıldı