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        Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı

        KAHRAMANMARAŞ'tatartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:50
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        Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı
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        KAHRAMANMARAŞ'tatartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi´ne öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü Savaş Y. ile kız öğrenci E.S. arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.S., yüksek sesle müzikten rahatsız olduğunu söylerken, Savaş Y. ise "Ben de başındaki şaldan şikâyetçiyim" dedi. E.S. de "Ben Filistin´e destek oluyorum" deyince servis şoförü "Öyle destek olunmaz. Benim arabama binme, in aşağıya" diye bağırdı.

        O ANLAR KAMERADA

        Kız öğrenci o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepkiye neden oldu. Olayın ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda kimliği tespit edilen servis şoförü Savaş Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

        'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'

        Savaş Y.´nin emniyetteki ifadesinde, serviste müzik dinleme nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, yine aynı nedenle tartışma çıktığını belirterek, "Bir anlık öfkeyle oldu" dediği belirtildi. Savaş Y., işlemlerinin ardından 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-12-02 14:40:27

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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