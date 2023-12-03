Türkiye Offroad Şampiyonası finali tamamlandı
Kahramanmaraş'tagerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası´nın finali tamamlandı.
Kahramanmaraş'tagerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası´nın finali tamamlandı.
Dün başlayan final yarışları bugün düzenlenen orman etabı ile son buldu. Kapıçam Tabiat Parkı´nda gerçekleştirilen final etabına 28 sporcu 14 araçla katıldı. Zorlu parkurda yarışçıların kıyasıya mücadelesine offroad sevenlerin ilgisi de yoğun oldu. Zorlu mücadele sonunda genel klasmanda İsmail Ayhan ve Batuhan Korkut ikilisi Türkiye şampiyonu olurken, Bekir Başkal ile Hande Erdoğan ikinci, Ahmet Köse ile Volkan Kaba ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarıştan detaylar
DHA-Spor - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ
2023-12-03 19:36:48
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