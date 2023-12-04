Maraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinine, AB Coğrafi İşaret Tescili (2)

NARLI:MARAŞTARHANASINI DÜNYA TANIYACAK

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, bir basın toplantısı düzenleyerek 3 aylık askı süresinin ardından Maraş tarhanasının AB tarafından tescillendiğini söyledi. AB tescilinin tarhananın ihracatını da artıracağına inandığını belirten Narlı, şöyle konuştu:

"Maraş tarhanasının AB´den tescil edilmesi bizi gayet mutlu etti. Tabii Türkiye´nin her yerinde tarhana yapılır ama bizim Kahramanmaraş´ın tarhanasını ayırt eden havası, buğdayı, yoğurdu, kekiği, doğal oluşu ve kamıştan yapılmış çiğlere serilmesi. Biliyorsunuz bizim tarhanamızın kendine özgü bir şekli var, hem firik şeklinde yenir, hem kurutularak cips şeklinde yenir. AB coğrafi işaret alması da ürünümüzün dünyada tanınması demektir. Dünyada inşallah bundan sonra Kahramanmaraş´ta üretilen bu tarhanayı yiyecek. Harika bir şeydir, güzel bir besin kaynağıdır Maraş tarhanası. Ayrıca ninelerimizin de Kurtuluş Savaşı´nda insanların cebine koyduğu ve tok tutucudur."

AB, ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Kahramanmaraş´ta kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan Maraş tarhanası, AB tarafından yayımlanan coğrafi işaret bilgilerine göre Kahramanmaraş sınırları içerisinde üretilmesi gereken tarhananın 100 gramında 370 kalori bulunuyor. Yarma (Dövme), yoğurt, tuz ve kekik ile hazırlanıp sazlıklardan yapılan çığın üzerine incecik bir şekilde serilerek kurutulmaya bırakılan Maraş tarhanası, tam kurutulmadan firik halinde de tüketilebiliyor. Kalınlığı 1 milimetre ile 3 milimetre arasında değişen ve besleyici özelliği de bulunan Maraş tarhanası, Avrupa´ya da ihraç ediliyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,