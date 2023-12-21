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        14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü

        KAHRAMANMARAŞ'TA Andırın ilçesinde H.B. (14), babası Ahmet Bakacak'ı (58), başına balta ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:15
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        14 yaşındaki çocuk, babasını balta ile öldürdü
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        KAHRAMANMARAŞ'TA Andırın ilçesinde H.B. (14), babası Ahmet Bakacak'ı (58), başına balta ile vurarak öldürdü.

        Olay, 19 Aralık'ta gece saatlerinde Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakacak, evin alt katındaki ahırda ölü olarak bulundu. İncelemede, Bakacak'ın başına aldığı darbe ile hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada zirai ilaç tespit etti. Bunun üzerine aile fertlerinde yoğunlaşan jandarma, Bakacak'ı oğlu H.B.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, Bakacak ile oğlunun olay saatinde evde yalnız olduğunu belirledi. Jandarma, dün sabah H.B.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi. H.B. tutuklanırken, olayda kullanılan balta evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerinde bulundu. Bakacak'ın cenazesi ise otopsi sonrası Geben Mahallesi'nde toprağa verildi.

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