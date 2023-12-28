Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş´ta 2 zincirleme kaza: 15 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ´ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş´ta 2 zincirleme kaza: 15 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ´ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Bu sırada yolun diğer şeridinde 8 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-12-28 13:12:45

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenle...
        Kahramanmaraş'ta şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenle...
        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine baş...
        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine baş...
        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
        Depremde 16 kişinin öldüğü binada proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işç...
        Depremde 16 kişinin öldüğü binada proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işç...