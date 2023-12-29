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        Kahramanmaraş'ta Iraklı telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Irak uyruklu 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte dolandırıcılıktan elde edilen altın ile yaklaşık 750 bin lira tutarında TL ve döviz ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:10
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        Kahramanmaraş'ta Iraklı telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Irak uyruklu 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte dolandırıcılıktan elde edilen altın ile yaklaşık 750 bin lira tutarında TL ve döviz ele geçirildi.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında;  şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Aracı takibe alan ekipler, akşam saatlerinde Kapıçam mevkisinde düzenlediği operasyonla aracı durdurdu. Araçtaki Irak uyruklu M.Ç. (37), M.Y. (34), M.K. (49) ve A.Ç. (43), gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada ise dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen 148 bin 500 TL, 21 bin 300 dolar ve 300 Euro ile 7 bilezik, 6 yüzük, 2 çift küpe ve 1 saat ele geçirildi.

        Sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürülen şüphelilerin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde dolandırıcılıktan 5 ayrı dosyalarının olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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