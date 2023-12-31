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        Yılın son gününü mezarlıkta geçirip, depremde kaybettikleri için dua ettiler

        KAHRAMANMARAŞ'takiKapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, yılın son günü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döküp, dua okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:30
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        Yılın son gününü mezarlıkta geçirip, depremde kaybettikleri için dua ettiler
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        KAHRAMANMARAŞ'takiKapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, yılın son günü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döküp, dua okudu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybedenler, 2024'e buruk girecek. Depremde sevdiklerini kaybedenler, yılın son günü mezarlıklara koştu. Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü.

        'DEPREMDEN SONRA FARKLI BİR DÜNYAMIZ OLDU'

        Ayşe Bayrak, "Depremde annemi ve oğlumu kaybettim. Çarşı merkezde oturuyordum, ben de omurilik felci kaldım. İki evladım çok şükür kurtuldu. Bizim için hayat depremden önce farklıydı. Depremden sonra farklı bir dünyamız oldu. Rabbi'm hepimize sabır versin, kalanlara sabır versin. Gidenler şehitlik mertebesine ulaşsın, Rabbi'm bize de nasip etsin inşallah. 2024'te aslında benim için hiçbir şey değişmeyecek ama inşallah insanlar için hayırlı olur, güzel olur, sağlıklı olur" diye konuştu.

        'ÇOK YANIYORUM'

        Depremde kaybettiği kızı Nermin, damadı Bilal, torunları Nursima ve Oğuzhan Çanak'ın mezarı başında dua eden Emine El ise "Bugün yılın son günü ve yılbaşı. Yılbaşını evde dua ederek geçireceğim ama kuzularımızı da anıyoruz. Çok yanıyorum, çok ağlıyorum, çok sızlıyorum. Rabbi'mden de korkuyorum ama isyan etmiyorum. Rabbi'm inşallah günahlarımı affetsin, yavrularımı da huzurlu yatırsın" dedi. Torununun mezarını ziyaret eden Hasan Cırrık ise hemen hemen her hafta mezarlığa geldiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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