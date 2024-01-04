Enerjisa Üretim´in basketbol kamplarından 2 bini aşkın çocuk faydalandı Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Kahramanmaraş Elbistan´da gerçekleşen basketbol kamplarında 11´inci kez çocuklarla buluştu. Kamplar bugüne kadar 2 binden fazla çocuğun basketbol ile tanışmasına vesile oldu.

Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Kahramanmaraş Elbistan´da gerçekleşen basketbol kamplarında 11´inci kez çocuklarla buluştu. Kamplar bugüne kadar 2 binden fazla çocuğun basketbol ile tanışmasına vesile oldu.

Enerjisa Üretim, Güler Legacy ile birlikte ülke çapında düzenledikleri basketbol kamplarıyla çocukları sporun birleştirici gücüyle buluşturuyor. Bedensel ve zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan spor dallarından biri olan basketbol yoluyla çocuklara ulaşan Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 2019 yılından bu yana Türkiye´nin farklı illerinde gerçekleştirdikleri basketbol kamplarıyla 2 bini aşkın çocuğun gelişimine ve basketbol ile tanışmasına katkı sağladı.

ÜÇ GÜNDE 50 ÇOCUĞA TEMEL BASKETBOL EĞİTİMİ

Daha önce Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Adana´da gerçekleştirilen basketbol kamplarının son durağı Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesi oldu. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu´nda gerçekleşen ve üç gün süren kampta 50´den fazla çocuğa, temel basketbol eğitimleri verildi. Formalar ve basketbol topları dağıtıldı. Güler Legacy eğitmenlerinin yanı sına Necati Güler ve Muratcan Güler de derslere eşlik etti. Kahramanmaraş Elbistan kampı, gerçekleştirilen 11´inci basketbol kampı oldu.

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE TAKİBİ YAPILDI

8-15 yaş grubu öğrencilere temel basketbol eğitim verilen bu kampta çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı.

BAYÇÖL: SPORUN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNE İNANIYORUZ

Enerjisa Üretim CEO´su İhsan Erbil Bayçöl, "Enerjisa Üretim olarak ülkemizde bulunduğumuz her bölgede topluma ve çevreye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın geleceğine ve mutluluklarına koyacağımız katkı bizim için çok değerli. Güler Legacy ile başlattığımız basketbol kampları içinde Kahramanmaraş Elbistan´daki bu durağımız, bölgede yaşanan deprem nedeniyle daha özel bir anlam taşıyor. Yaşanan sıkıntıların aşılmasında sporun iyileştirici etkisi olacağına inanıyoruz. Sporu ve basketbolu çocuklarımıza sevdirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜLER: ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLABİLMEK HARİKA

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy Kurucusu Muratcan Güler, "2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projemizi yeni şehirler ve yeni çocuklar ekleyerek sürdürüyoruz. Diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş´ta da çocukların mutluluğuna ortak olabilmek harika. Her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. Çocukları için sporu daha ulaşılabilir bir noktaya taşıma hedefimize ilk günkü heyecanımızla ilerlemeye çocuklara sporu sevdirmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - DHA

2024-01-04 15:15:55