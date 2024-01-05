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        Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarından adliye önünde açıklama

        KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden bir grup, adliye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Aileler adına açıklamayı yapan Tuba Erdemoğlu, yıkılan binalara gerekli izinleri verenlerin de müteahhitler kadar suçlu olduğunu söyleyerek, "İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını, tutuklu olanların adil bir yargısal sürece tabi tutulmasına bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:15
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        Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarından adliye önünde açıklama
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        KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden bir grup, adliye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Aileler adına açıklamayı yapan Tuba Erdemoğlu, yıkılan binalara gerekli izinleri verenlerin de müteahhitler kadar suçlu olduğunu söyleyerek, "İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını, tutuklu olanların adil bir yargısal sürece tabi tutulmasına bekliyoruz" dedi.

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden bir grup vatandaş Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplandı. Ellerinde döviz ve pankartlarla yetkililere seslerini duyurmaya çalışan depremzedelere DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Baro Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül, CHP İl Başkanı Ünal Ateş ile avukatlar da destek verdi. Aileler adına açıklama yapan Tuba Erdemoğlu, depremlerde 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan binaların yıkılmasında sorumluların tek tek tespit edilip, adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen bilirkişi raporlarını bekliyoruz. Halen bilirkişiye gönderilmeyen dosyaların gönderilmesini bekliyoruz. Çünkü zaman aşımı süreleri acımasızca işlemeye devam ediyor. Biz, Marmara depreminde olduğu gibi dosyaların zaman aşımı sebebiyle düşmesini kabul etmeyeceğiz. Depremin üzerinden 11 ay geçti, biz hala adaletin oluşacağına dair bir emare bekliyoruz. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz. İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını, tutuklu olanların adil bir yargısal sürece tabi tutulmasına bekliyoruz.'

        Baro Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül de baro olarak depremin ardından başlatılan hukuki süreci takip ettiklerini vurgulayarak, "İlgili yasa hükümleri gereği, imar izni ve ruhsat veren kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni süreçleri işletilmektedir. Bu kapsamda; yetkili idari makamlar tarafından, sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında soruşturma izinlerinin bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte, yıkılan binaların bir kısmında; iş yeri sahipleri tarafından binaların mimari ve statik projesine aykırı imalatların yapıldığı, binaların taşıyıcı elemanlarına müdahale edildiği, kolon ve kirişlerinin kesildiği tespit edilmiştir. Bu tespitler dahilinde, bu iş yerlerinin sahipleri ve bu iş yerlerine ruhsat veren sorumlular hakkında başlatılan soruşturmaların daha etkin yürütülmesi, binaların mimari ve statik projelerine ve inşaat ruhsatlarına aykırı tadilat ve işlem yapanlar hakkında tutuklama tedbirlerinin uygulanması ve tüm sorumluların tespiti ile yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması elzemdir" diye konuştu.

        "SORUMLULAR BİR AN ÖNCE ORTAYA ÇIKARILMALIDIR"

        DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu ise müteahhit ve yapı denetim firmaları kadar yerel yönetimlerin de sorumlu olduğunu belirterek, "Bu sorumluluklar, mücbir sebep denilerek ortadan kaldırılamaz. Bu, kanunlarca da Yargıtay kararlarınca da belirtilmiştir. Bunun sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılması için bu konuyla ilgili gerekli kurumlar oluşturulmalıdır" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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