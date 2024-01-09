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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:44
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        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 22.20'de merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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