Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 22.20'de merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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