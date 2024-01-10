Kahramanmaraş'ta 7 ayrı kazada 18 araç birbirine girdi
KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.
Kazalar, akşam saatlerinde Doğu Çevre Yolu´nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun KMTSO Alt Geçidi´nde kontrolden çıkan 9 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Bu kazanın ardından aynı yol üzerinde 6 ayrı kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 9 araç birbirine girdi. Hasarlı kazalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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