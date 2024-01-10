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        Kahramanmaraş'ta 7 ayrı kazada 18 araç birbirine girdi

        KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:30
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        Kahramanmaraş'ta 7 ayrı kazada 18 araç birbirine girdi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

        Kazalar, akşam saatlerinde Doğu Çevre Yolu´nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun KMTSO Alt Geçidi´nde kontrolden çıkan 9 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Bu kazanın ardından aynı yol üzerinde 6 ayrı kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 9 araç birbirine girdi. Hasarlı kazalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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