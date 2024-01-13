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        Şehit Emrullal Gülmez, yarın toprağa verilecek

        PENÇE- Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez´in (22) cenazesinin yarın Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:15
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        Şehit Emrullal Gülmez, yarın toprağa verilecek
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        PENÇE- Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez´in (22) cenazesinin yarın Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        Göksun´un Hacıkodal Mahallesi´nde yaşayan Hasan ve Durdane Gülmez çiftine oğullarının şehit olduğu haberini Kaymakam Ömer Faruk Duman ve yetkililer verdi. Gülmez çifti gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gitti.

        Bekar Emrullah Gülmez´in 7 kardeşi olduğu belirtildi. Bir ağabeyinin de asker olduğu ifade edilen şehidin, yarın öğle namazının ardından Hacıkodal Mahallesi´nde toprağa verilmesi bekleniyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2024-01-13 13:13:05

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