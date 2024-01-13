Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİLİKAÇIKLAMA YAPTI

        Kahramanmaraş Valiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin yaşam koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Özdemir ailesine depremin ilk günlerinde çadır, ardından da konteyner tahsis edildiği ve hak sahibi olarak en kısa zamanda kalıcı köy konutuna yerleştirileceği vurgulanarak, şöyle denildi:

        "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza, TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalan...
        Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalan...
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyar...
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyar...
        Şehit Emrullah Gülmez, yarın toprağa verilecek (2)- Yeniden
        Şehit Emrullah Gülmez, yarın toprağa verilecek (2)- Yeniden
        Şehit Emrullal Gülmez, yarın toprağa verilecek
        Şehit Emrullal Gülmez, yarın toprağa verilecek
        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
        KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ